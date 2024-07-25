Ему навсегда будет 24: в боях в Донецкой области погиб защитник с Черниговщины. Фото

В боях с российскими оккупационными войсками погиб защитник с Черниговщины Игорь Погребец. Герою, отдавшему свою жизнь за нашу независимость, навсегда будет 24 года.

Видео дня

Об этом сообщили в Понорницком поселковом совете. "Страшная весть с фронта в очередной раз обжигает болью наши сердца… Война оборвала жизнь полного сил, мужественного и преданного своей Родине и своему народу Воина, 24-летнего уроженца поселка Понорница Погребца Игоря Викторовича", – говорится в сообщении.

Игорь родился 11 мая 2000 года в поселке Понорница, где учился и рос. После окончания 9-го класса поступил в Профессиональный колледж транспорта и компьютерных технологий в Чернигове, а затем продолжил обучение в Национальном университете "Черниговская политехника", получив магистерскую степень в конце 2023 года, уже находясь на службе.

С 9 марта 2022-го Игорь служил в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. На фронте он был старшим солдатом, начальником группы и командиром машины группы мостоукладчиков инженерно-саперного взвода танкового батальона.

Молодая жизнь Защитника оборвалась 23 июля 2024 года в районе населенного пункта Сергеевка Покровского района Донецкой области во время боя за независимость Украины.

У Героя остались родители, сестра и другие родные.

"Благодарим Игоря за его подвиг и за надежную защиту каждого из нас ценой собственной жизни! Герои не умирают, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава нашему Воину-Защитнику!" – отметили в поселковом совете.

Информация о времени и месте прощания будет сообщена впоследствии.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб защитник Юрий Бабийчук из Нетешина Хмельницкой области. Военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады почти год считался пропавшим без вести.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения с Полтавщины Андрей Ольховой. У Героя осталась маленькая дочь.

Также сообщалось, что в Кривой Рог вернули тело защитника Ярослава Корниевского, погибшего в начале полномасштабной войны. Родные Героя уверены, что Ярослава оккупанты застрелили в плену.

Кроме того, в боях за Украину погиб защитник из Ривненской области Павел Якимович. До полномасштабной войны воин, которому было 39 лет, работал учителем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!