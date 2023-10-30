Ему навсегда будет 25: пострадавший в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" на Харьковщине умер в больнице

Количество жертв российского ракетного удара по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич Харьковской области выросло до семи. Один из пострадавших – мужчина 25 лет – умер в больнице.

Об этом утром 30 октября сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Напомним, что свою атаку по "НП" противник совершил вечером 21 октября.

25-летний мужчина выжил после вражеского удара и был госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи боролись за его жизнь, но утром 30 октября пациента не стало.

"Приносим соболезнования родным и близким!" – написал Синегубов.

Он сообщил, что в результате этого террористического ракетного удара погибли уже семь человек. Еще 12 проходят лечение, двое из них – в реанимации.

Видео дня

Ранее было известно о шести жертвах российской ракетной атаки по почте в Коротиче. Это молодые парни возрастом от 21 до 31 года, сотрудники "Новой почты". В компании назвали их имена: Александр Темников, Дмитрий Герасичкин, Артем Акопов, Александр Бижанов, Владислав Панков, Алексей Ермола.

Как писал OBOZ.UA:

– В сети показали видео прилета российской ракеты по зданию почты на Харьковщине.

– Прокремлевские пропагандисты цинично оправдали удар по терминалу "Новой почты". Мол, там были боеприпасы, утверждают в России.

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