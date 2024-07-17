Ему навсегда будет 25: в боях на Донетчине погиб защитник из Запорожья. Фото

На Северском направлении фронта в Донецкой области оборвалась жизнь воина Константина Кипаренко из Запорожья. Он был командиром пушки.

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Защитнику навеки осталось 25 лет. О потере сообщили в Telegram-канале "БЕЗ БАЙДЫ".

Деталей о военном нет. Известно, что житель Запорожья присоединился к рядам ВСУ еще в начале полномасштабного российского вторжения.

За время службы молодой защитник стал командиром пушки самоходного артиллерийского взвода.

25-летний военный погиб 12 июля в боях против врага в районе города Северск Бахмутского района Донетчины.

"Он отдал свою жизнь в бою за Украину, ее свободу и независимость", "Константин Кипаренко, 25 лет, из Запорожья. Вечная слава тебе, юноша. Спасибо за все..." – написали земляки Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в бою на Бахмутском направлении погиб 36-летний воин Владислав Кузьмин из Запорожья. Он получил смертельную взрывную травму в районе поселка Калиновка.

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