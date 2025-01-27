Ему навсегда будет 25: в боях на Харьковщины погиб защитник Виталий Куцевалов. Фото

На фронте погиб старший солдат Виталий Куцевалов родом из Донецкой области. Он служил в одной из ремонтных рот ВСУ.

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Защитник через неделю мог бы праздновать свое 26-летие, но теперь ему навеки осталось 25. О потере сообщили начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун и городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Куцевалов Виталий Олегович, 03.02.1999 года рождения, был родом из Кураховской громады Покровского района Донетчины, где сейчас идут тяжелые бои. Проживал с родными на Киевщине.

Вступив в ряды ВСУ, молодой человек служил водителем-аккумуляторщиком взвода специальных работ ремонтной роты. Погиб 16 января 2025 года при выполнении боевого задания в районе села Зеленый Гай Изюмского района Харьковской области.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, низкий вам поклон. Пусть душа погибшего обретет вечный покой. Память о нем навсегда остается в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!" – отметили в Кураховском горсовете.

С защитником попрощались 26 января в Киевской области и похоронили Аллея Славы в селе Княжичи.

"Искренние соболезнования родным и близким Виталия Олеговича… Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал городской голова Броваров.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на Харьковщине погиб 32-летний защитник Владимир Шевчук из Кривого Рога. Он воевал в составе 71-й отдельной егерской бригады.

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