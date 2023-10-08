Ему навсегда будет 25: в боях за Украину погиб пулеметчик с Хмельнитчины. Фото

Старший солдат Вооруженных сил Украины Андрей Дмитревич погиб на фронте, защищая страну от оккупантов. Воин был родом из села Севрюки Хмельницкой области, ему навеки осталось 25 лет.

О гибели Героя сообщили в Антонинской территориальной громаде. Воин пал 6 октября на Запорожье вследствие минометного обстрела.

"Снова трагическое известие о тяжелой потере получила наша громада... В бою за нашу Родину, проявив мужество и стойкость, вследствие стрелкового боя и минометного обстрела погиб наш земляк", – говорится в сообщении.

Андрей Дмитревич родился 22 сентября 1998 года в селе Севрюки. В рядах ВСУ служил старшим пулеметчиком воинской части А3028.

О дате и времени прощания с Героем обещают сообщить дополнительно.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте погиб воин ВСУ Любомир Мельничук из Ривненской области. Весной он вернулся из Германии, чтобы защищать Украину от оккупантов.

– На Запорожском направлении смертельное ранение получил боевой медик Геннадий Боднарчук из Каменца-Подольского. На фронте он выжил, наложив себе жгут, но уже в госпитале его сердце остановилось.

– Сеть потрясло видео жены погибшего Героя, на котором их дочь обнимает фото папы. Отец трехлетней девочки Владислав Заика пал в районе Кременной на Луганщине в феврале 2023 года.

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