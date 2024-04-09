Ему навсегда будет 25: в Черкассах простились с молодым пограничником, погибшим в Донецкой области. Фото

В Черкассах провели в последний путь молодого пограничника Виктора Мельничука. Он родился в Донецкой области и до 2021 года работал на комбинате имени Ильича в Мариуполе.

Когда началась большая война, Виктор служил в одном из пограничных отрядов в Донецкой области, там, на малой родине, он погиб в бою с врагом. О потере рассказал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"В Черкассах попрощались с молодым пограничником, погибшим за Украину. В последний путь провели младшего сержанта Виктора Мельничука. Военному было 25 лет", – рассказал Бондаренко.

Виктор Мельничук – родом с Донетчины. Школу он окончил в населенном пункте Зоряное вблизи Марьинки. Далее осваивал профессию в Мариупольском колледже Государственного высшего учебного заведения "Приазовский государственный технический университет", там получил специальность "сварочное производство", "прикладная механика".

Работал молодой специалист сварщиком на комбинате имени Ильича в Мариуполе. Имел третий разряд.

А в 2021 году пошел служить по контракту в ГПСУ, службу нес в одном из пограничных отрядов.

"Проживал с семьей в селе Гранитное Володарского района Донецкой области. Проходил военную службу в должности инспектора пограничной службы. К сожалению, храбрый воин погиб в Донецкой области, получив тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Вечная память Герою-защитнику. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Бондаренко.

Гранитное, где жил павший воин, сейчас оккупировано российскими войсками.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб Герой из Сумской области Роман Бойко с позывным "Лютый".

В октябре 2023 года Роман Бойко стал известен тем, что вдвоем с побратимом пробыл на передовой 8 суток в полном окружении, отражая шквал вражеских атак.

Побратимы сбрасывали им дроном воду и батареи для рации, чтобы поддерживать связь. А Роман забирал оружие у убитых оккупантов и продолжал держать позицию. За эти восемь адских суток Герой уничтожил полсотни захватчиков, подбил вражеский танк и вышел из боя победителем.

Роман Бойко погиб 17 марта в бою в Донецкой области от полученных огнестрельных ранений.