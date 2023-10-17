Ему навсегда будет 26: в боях под Андреевкой погиб доброволец из Харьковской области. Фото

В бою с российскими оккупантами погиб воин из Харьковской области Виталий Волненко. Он добровольцем пошел на фронт в самом начале полномасштабного вторжения, освобождал Харьковщину и Луганщину.

Свой последний бой воин принял 10 октября, спустя неделю, 17 октября, его провели в последний путь на малой родине. О гибели Виталия Волненко рассказал руководитель Малоданиловской громады Александр Гололобов.

"Малоданиловскую громаду в очередной раз всколыхнуло печальное известие с фронта, опять наша громада скорбит! В жестоких боях за Украину, мир и свободу, до последнего борясь за родную землю, во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Андреевка Бахмутского района Донецкой области героически погиб наш земляк, житель села Черкасская Лозовая – Волненко Виталий Витальевич, 1997 года рождения, – отметил Гололобов.

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Он рассказал, что на фронт Виталий пошел добровольцем еще в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Воин вместе с побратимами освобождал Харьковщину и отбрасывал оккупантов в Луганской области.

"Он был высоконравственным и профессиональным примером для своих побратимов, отличался особой решительностью и силой воли! Его душа отошла в вечность 10 октября. Искренне сочувствуем семье и близким Виталия Волненко! Вечная и светлая память защитнику, ведь Герои не умирают, пока память о них живет в наших сердцах!" – подчеркнул руководитель Малоданиловской громады.

Попрощались с Виталием Волненко 17 октября. Покой он нашел на кладбище 18 в Харькове.

"Покои с миром, мой сосед Виталий.... Царства небесного тебе...В нашей памяти ты останешься навсегда патриотом, настоящим мужчиной, и просто Человеком, которого мы будем всегда помнить и которым будем гордиться. Герои не умирают", - написала знакомая Виталия Ганна .

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом погиб защитник из Львовской области. 37-летний солдат Орест Свистун служил в 418-м отдельном стрелковом батальоне – водителем третьего пулеметного отделения пулеметного взвода первой стрелковой роты. Погиб в Донецкой области, выполняя боевое задание в районе села Богдановка.

У воина осталась жена и дети.