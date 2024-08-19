Ему навсегда будет 26: в боях за Украину погиб доброволец из Финляндии. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб 26-летний финский политик-центрист Вилле Мюккянен на псевдо "Шквал", отправившийся в Украину как боец-добровольец. Ему навсегда останется 26 лет.

Видео дня

Об этом сообщает издание yle. Мюккянен стал пятым гражданином Финляндии, отдавшим свою жизнь за Украину.

Новость о его смерти была обнародована по просьбе семьи. Как сообщил Юха Креус, исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий, родственники Мюккянена желали, чтобы его подвиг не остался незамеченным.

Ассоциация опубликовала некролог, в котором Мюккянен описывается как патриот и принципиальная личность, еще в юности стремившаяся изменить мир к лучшему. Его путь в политике продолжился решением присоединиться к военным в Украине в конце 2023 года после того, как Россия начала свою агрессивную войну.

Перед отъездом в Украину Мюккянен был главой молодежного подразделения центристской партии Северной Погьянмаа. Его коллеги выразили глубокую грусть. Йере Тапио, президент молодежной партии, подчеркнул, что Мюккянен всегда был готов помочь и работал настойчиво ради своих идеалов.

Как сообщал OBOZ.UA, отошел в вечность военный из Киевской области Василий Ярошенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 августа.

В боях против российского агрессора оборвалась жизнь 44-летнего воина Павла Васинды из Ивано-Франковской области. У него было звание капитана, погиб защитник во время выполнения боевого задания на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!