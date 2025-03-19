Ему навсегда будет 26: во время выполнения боевой задачи погиб защитник с Черниговщины. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Черниговской области Владислав Савченко. Сердце воина остановилось 18 марта.

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Владиславу навечно останется 26 лет, последний свой день рождения он отметил в январе. О потере сообщили в Минском городском совете.

"С глубокой грустью сообщаем о гибели нашего земляка, солдата Владислава Сергеевича Савченко, 1999 года рождения. Он был верен присяге и преданно защищал родную землю от российского агрессора. Владислав погиб во время выполнения боевого задания. Владислав погиб во время выполнения боевого задания. Он был настоящим патриотом, мужественным воином и достойным сыном Украины", – говорится в сообщении.

В громаде не сообщили детали о гибели воина. Зато рассказали, что погиб он 18 марта. Свой последний день рождения Владислав отметил 8 января.

"Менская громада выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!" – добавили в городском совете.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб командир роты из Николаева Виктор Антонов. Он был одним из основателей Николаевской областной стражи, а с осени 2023 присоединился к Национальной гвардии Украины.

В последнее время защитник сдерживал оккупантов в Харьковской области.

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