Ему навсегда будет 30: в боях за Украину погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за независимость Украины погиб защитник Петр Бейсюк. 30-летний воин был родом с Прикарпатья.

Трагическое известие сообщил в Facebook староста села Пистынь Дмитрий Тодорак. По его словам, жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания у населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.

"Печальное известие с фронта пришло в семью Марии Бейсюк. Вечная и светлая память Герою, который ценой собственной жизни защищал каждого из нас и Украину", – говорится в сообщении.

Прощание с бойцом началось в 9:00 11 апреля на площади Независимости в Косове.

Напомним, во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб военный Алексей Колесник из Одесской области. Он служил в составе артиллерийского подразделения. Жизнь воина оборвал вражеский обстрел.

Колесник воевал в составе артиллерийского подразделения одной из бригад, вероятно, Нацгвардии. Похоронят защитника в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Черниговщине состоялось прощание с погибшим бойцом ВСУ Богданом Новиком. Провести в последний путь Героя, отдавшего жизнь за нашу независимость, собрались родные, друзья и жители Нежина.

– Вблизи Часова Яра также погиб украинский защитник с Кировоградщины, командир машины Сергей Науменко. Герою только недавно исполнилось 24 года.

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