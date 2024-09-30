Ему навсегда будет 36: на фронте погиб защитник с Черниговщины. Фото

В боях за Украину погиб военнослужащий ВСУ Сергей Балабко из Черниговской области. Защитнику навеки осталось 36 лет.

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О потере известила Новгород-Северская городская территориальная громада. Информацию о месте и времени прощания с воином землякам пообещали сообщить дополнительно.

Балабко Сергей Викторович, 1988 г. р., уроженец села Роговка. Окончил Лисконоговскую общеобразовательную школу I-II степеней. В последние годы проживал в Чернигове вместе с семьей, был небольшим предпринимателем.

В громаде не рассказали о пути черниговца как воина. В то же время говорят, что он был преданным защитником Украины, который без колебаний пошел защищать нашу землю от врага.

Военнослужащий Сергей Балабко погиб во время выполнения боевого задания на фронте. У него остались жена и сын, который еще учится в школе.

"Его самопожертвование и отвага – это пример для всех нас. Вечная память Сергею и искренние соболезнования родным и близким. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 25-летний воин Валентин Лобур с Черниговщины. Перед началом полномасштабной войны он только окончил университет, когда же на украинскую землю пришли захватчики – стал в ряды ВСУ.

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