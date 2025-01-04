Ему навсегда будет 44: на Хмельнитчине простились с воином, погибшим в боях на Покровском направлении

В Староконстантинове Хмельницкой области 3 января провели в последний путь защитника Олега Смыслова. Он погиб на Покровском направлении 28 декабря, выполняя боевое задание.

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Столяр по специальности, 44-летний мужчина стал в ряды украинского войска в октябре этого года. О гибели Героя сообщили в Староконстантиновской громаде.

В пятницу, 3 января, в Староконстантинове простились с погибшим защитником Украины, солдатом Вооруженных сил Украины Олегом Анатольевичем Смысловым.

"Верный воинской присяге, Олег погиб 28 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зверево Покровского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

"Общественное Хмельницкий" отмечает, что родился воин 1 июня 1980 года. После школы в местном профессионально-техническом училище он выучился на столяра. Работал на одном из местных частных предприятий.

В ряды ВСУ Олег Смыслов был мобилизован в октябре 2024 года.

Дома защитника, которому навсегда останется 44 года, ждали мама и сестра.

Напомним, ранее стало известно, что : волынянин Сергей Кошиль погиб в боях в Донецкой области. Воину было всего 24 года.

Также сообщалось, что на Донетчине погиб защитник из Бахчисарая, который ушел на фронт добровольцем. Виктор Король воевал вместе с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом, а на защиту родной земли стал задолго до начала полномасштабного вторжения России.

А на Курщине свой последний бой 1 января 2025 принял 26-летний воин со Львовщины Дмитрий Дячок.

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