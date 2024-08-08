Ему навсегда останется 43: вблизи Крынок погиб матрос Евгений Щербинин с Донетчины. Фото

Во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины погиб матрос Евгений Александрович Щербинин. Жизнь Героя оборвалась возле населенного пункта Крынки Херсонской области.

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Трагическое известие сообщили в Telegram Мирноградской городской военной администрации в Донецкой области. 43-летний боец был стрелком-снайпером 2 отделения, 2 взвода 1 роты морской пехоты. Свой последний бой он принял 5 августа.

В ГВА выразили искренние соболезнования семье Героя. Похоронят воина в городе Смела Черкасской области.

Напомним, в боях на Краматорском направлении фронта погиб 26-летний защитник Андрей Данилов из Львовской области. В ряды ВСУ он был призван только в мае этого года. У Героя остались мама и родные сестры.

Также на фронте оборвалась жизнь бывшего оператора CBN Владимира Чернышова. Это произошло на Покровском направлении в Донецкой области. Герою навсегда останется 43 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В городе Гребинка Полтавской области провели в последний земной путь младшего сержанта ВСУ Сергея Середу. Он сражался с первых дней полномасштабной войны, погиб в боях на Покровском направлении фронта.

– В больнице Киева от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевской области Александр Борисюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 августа.

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