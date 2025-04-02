Ему теперь навсегда 39: от полученных на фронте ранений умер защитник из Хмельницкой области. Фото

Украина продолжает терять Героев в борьбе за независимость нашего государства. В боях против оккупантов свою жизнь отдал военный Федорович Александр из Хмельницкой области.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщает газета "Край Каменецкий". Мужественный защитник погиб в результате вражеского обстрела в Харьковской области, ему навсегда останется 39 лет.

"Небесные Ангелы приняли в свое войско еще одного нашего Воина – Защитника, жителя села Подлесный Мукарев – Федоровича Александра Валерьевича. 20 марта 2025 года в результате обстрела врагом из РСЗО неподалеку от населенного пункта Старица, Волчанского района Харьковской области Александр получил тяжелые ранения", – говорится в сообщении.

Медики до последнего боролись за жизнь мужчины, но 31 марта 2025 года Герой скончался.

Верный военной присяге, с достоинством и мужеством Александр исполнял свой долг, защищая свободу и независимость Украины.

Напомним, на фронте погиб лейтенант Андрей Гунько из Винницы – сын местной волонтерки и основательницы ОО "Мольфар" Юлии Вотчер. Два года назад защитник псевдо "Директор" был награжден отличием "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ. Воин принял последний бой 29 марта 2025 во время выполнения боевых задач.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время разминирования российского средства поражения погиб 43-летний полковник Алексей Колос из Хмельника, что в Винницкой области. Он являлся начальником научно-исследовательского отдела исследования и изучения радиоактивного и ядерного оружия.

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