ЕС не может допустить военных достижений для Путина – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз не может допустить военных достижений для кремлевского диктатора Владимира Путина. В этой связи ЕС должен оказывать Украине дальнейшую военную помощь для борьбы с агрессором.

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Такое заявление руководитель внешнеполитического ведомства Литвы сделал перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что вопрос войны в Украине – первый в начале дня важнейших вызовов перед ЕС.

"Как всегда, мы должны решить, каким будет наш путь вперед. Прошлая встреча придала определенный оптимизм по поводу действительно реального вопроса, каков Европейский фонд мира, некоторые (страны) с этим согласились. Но мы должны посмотреть, как быть действительно серьезными по этому поводу", – сказал Ландсбергис.

Он добавил, что ситуация в Украине тяжелая, поэтому наша страна, очевидно, нуждается в помощи от партнеров.

"Без нашей помощи война не будет развиваться хорошо для украинцев, и это может означать определенные победы для Путина, что мы не можем допустить", – подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

Он добавил, что министры должны обсудить в целом позицию Европы по поводу усилий, которые украинцы прилагают для защиты своей страны. Речь идет о финансовом пакете для военной поддержки Украины, а также о дальнейших санкциях против России.

"В настоящее время некоторые считают, что Европа не делает все, что она должна сделать", – отметил Ландсбергис.

Напомним, во время Украинского завтрака в Давосе 18 января Ландсбергис заявил, что Украине для победы над страной-оккупантом РФ нужно не 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, а 400. Он призвал партнеров передать Киеву все, что нужно для победы над агрессором.

Со своей стороны президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен взять на себя большую роль в помощи Киеву. По его словам, другим союзникам для этого не хватает воли. Политик подчеркнул необходимость немедленно способствовать развитию военных возможностей Литвы и ЕС как через закупки, так и через другое сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 января президент Владимир Зеленский посетил столицу Литвы Вильнюс, где встретился с президентом Гитанасом Науседой. Главными темами визита стали безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки.

– Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Запада должны ускорить предоставление военной помощи Украине. Без этого невозможно сдерживать военное давление РФ.

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