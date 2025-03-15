Еще четверо украинских детей удалось вернуть из оккупации

Еще четыре ребенка удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину. Это произошло благодаря инициативе президента Владимира Зеленского под названием Bring Kids Back UA.

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Соответствующую информацию сообщили в Запорожской областной военной администрации 15 марта. На сегодняшний день более 1,5 млн украинских детей находятся в регионах, контролируемых Россией или непосредственно в РФ.

"Четверо детей вернулись из ТОТ в Украину на этой неделе. Двое из них – из Запорожской области. Заботилась о судьбе юных украинцев команда благотворительной организации Save Ukraine Спасательная миссия стала возможной благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA", – говорится в сообщении.

Домой вернулись: 14-летняя Екатерина, 16-летний Алексей, 14-летний Денис и 15-летний Вадим.

Представители Save Ukraine напомнили, что в настоящее время 1,6 миллиона украинских детей находятся на временно оккупированных территориях или в России. Захватчики пытаются стереть их идентичность и заставляют забыть, что они украинцы.

"Инициатива Bring Kids Back UA объединяет усилия органов власти Украины, других государств, неправительственных организаций ради возвращения на родину всех украинских детей, похищенных РФ. Команда Save Ukraine уже спасла из оккупации и России 605 украинских детей ", – отметили в сообщении.

Напомним, в начале февраля с временно оккупированных территорий удалось вернуть еще четырех детей. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина вернула на подконтрольную законным властям территорию еще 12 детей из временно захваченных войсками России населенных пунктов. Возвращение состоялось в понедельник, 3 февраля, в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids.

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