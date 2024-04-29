'Еще не поздно': Столтенберг заверил, что Украина может получить преимущество на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины еще есть возможность получить преимущество на поле боя. В частности, благодаря росту поддержки и оборонного производства союзников в Североатлантическом альянсе.

Такое заявление он сделал, выступая на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. Столтенберг выразил возмущение из-за серьезных задержек в оказании помощи, которые привели к серьезным последствиям на боевом поле.

"Знаю, что серьезные задержки означали серьезные последствия на поле боя. В США в течение месяцев не могли прийти к соглашению о пакете (помощи - ред.), а европейские партнеры не были способны предоставить оружие на обещанном уровне", – сказал он.

Поэтому, по словам генсека, в течение месяцев преимущество в вооружении было у России и Украина была вынуждена нормировать свои боеприпасы. Но, несмотря на эти трудности, Украина имеет возможность получить преимущество.

"Это означало, что сбивали меньше российских ракет и дронов, и Россия могла продвинуться на фронте. Но еще не поздно для того, чтобы Украина получила преимущество. Больше помощи в пути", – сказал Столтенберг.

Он также отметил, что члены НАТО откликнулись на призыв президента Зеленского и увеличили свою поддержку. В качестве примеров он вспомнил одобрение нового пакета помощи от США, объявление о крупнейшем пакете от Великобритании, передачу дополнительной системы ПВО из Германии и увеличение вкладов Нидерландов в помощь Украине.

Кроме того, Столтенберг выразил надежду на новые объявления о помощи от союзников в ближайшее время и отметил важность поддержки Украины членами НАТО, даже если их запасы не соответствуют стандартам Альянса.

"Запасы можно пополнить и это будет сделано. Потерянных жизней не вернуть. Чтобы пополнить наши запасы, мы должны больше производить, поэтому я приветствую, что союзники увеличивают оборонное производство. Мы также работаем над совместным производством из Украины", – резюмировал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 апреля, прибыл с визитом в Украину. В Киеве он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, которая касалась военной поддержки украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля генсек НАТО на пресс-конференции в Берлине заявил, что союзники не предоставили Украине обещанную помощь вовремя, но сделать это еще не поздно, чтобы Киев смог победить на поле боя.

Он также призвал страны НАТО последовать примеру Германии, предоставившей Украине третью систему ПВО Patriot.

Кроме того, по данным Bild, 25 апреля Столтенберг и министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно встретились в ресторане в Берлине.

Беседа продолжалась почти три часа и "была несколько горячей". По информации издания, Столтенберг попросил Бербок о разговоре и обсудил с ним безопасность Европы и дальнейшую помощь Украине.

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