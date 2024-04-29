'Еще не поздно': Столтенберг заверил, что Украина может получить преимущество на поле боя

Более чем полугодовая задержка помощи Украине от США привела к серьезным последствиям на фронте. Россия, пользуясь моментом, смогла продвинуться на бою. Но еще не поздно, и Украина может получить преимущество – в НАТО для этого увеличивают поддержку и оборонное производство.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 апреля, в Киеве во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что в ближайшее время ожидают новые объявления о помощи Украине от союзников по Альянсу.

"Знаю, что серьезные задержки помощи означали серьезные последствия на поле боя. В США в течение месяцев не могли прийти к согласию относительно пакета (помощи - ред.), а европейские партнеры не были способны предоставить оружие на обещанном уровне. В течение месяцев преимущество в вооружении было у Россия и Украина были вынуждены нормировать свои боеприпасы. Это означало, что сбивали меньше российских ракет и дронов и Россия имела возможность продвинуться на фронте.

По его словам, члены Альянса услышали призыв Президента Зеленского на Совете Украина-НАТО и согласились увеличить поддержку. Да, США одобрили новую помощь Украине, Великобритания объявила о выделении крупнейшего пакета, Германия передает дополнительные системы ПВО, а Нидерланды увеличивают взносы в помощь Киеву.

Генсек НАТО отметил, что в ближайшее время ожидает новых объявлений о помощи Украине от союзников. Он подчеркнул, что члены Альянса должны помогать Украине, даже если их запасы не будут достаточными в соответствии со стандартами НАТО.

"Запасы можно пополнить и это будет сделано. Потерянных жизней не вернуть. Чтобы пополнить наши запасы, мы должны больше производить, поэтому я приветствую, что союзники увеличивают оборонное производство. Мы также работаем над совместным производством из Украины", – отметил Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

На пресс-конференции по итогам встречи Зеленский заявил, что в Украину уже начала поступать военная помощь от США, однако воины Сил обороны получили еще не все необходимые инструменты.

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