Еще один номинант на премию Дарвина: оккупант бросил гранатомет на землю и самоликвидировался. Видео

В сети появилось видео очередного случая самоликвидации в рядах оккупационной армии РФ. Военный страны-агрессора бросил гранатомет со снарядом на землю, и тот сдетонировал.

За такой поступок пользователи окрестили оккупанта-самоубийцу очередным номинантом на премию Дарвина. В частности, на опубликованных кадрах видно, как захватчик изо всех сил бросает гранатомет в землю, после чего раздается взрыв.

Что подвигло его на такой шаг, неизвестно.

В комментариях к видео украинцы пишут, что военные РФ имеют талант к самоликвидации, и призвали товарищей героя видео поступать так же.

Как сообщал OBOZ.UA, двое оккупантов самоликвидировались, когда минировали водоем на левом берегу Херсонщины. Они пытались установить противолодочную мину, но их течением снесло на такую же мину, которую они установили ранее.

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