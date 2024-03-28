Номинанты на премию Дарвина: оккупанты при установке мины на левобережье Херсонщины взорвались на другой своей же мине. Видео

Пара российских оккупантов погибли путем самоликвидации во время минирования водоема на левом берегу Херсонщины. Они пытались установить противолодочную мину, но их лодку течением снесло на такую же мину, установленную ранее.

Видео детонации снял командир роты "Птахи Мадяра" Роберт Бровди ("Мадяр") и опубликовал в своем Telegram-канале. Датой съемки указано 27 марта.

Внимание! Видео содержит насильственный контент!

"Дал и взял в одном флаконе: самоликвидация червячьих саперов", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как двое оккупантов на моторной лодке пытаются установить противолодочную мину, чтобы противодействовать переправке украинских военных.

Однако внезапно течением их лодку снесло прямо на другую такую же мину, которую захватчики установили перед этим.

"Бесспорные лидеры на мартовскую премия Дарвина. Рассвет. Черви минуют водоем. Сбросил одну, берется за следующую и..." – после этих слов "Мадяра" на видео происходит мощный взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, в Украине были обезврежены 780 оккупантов и 152 единицы вооружения и военной техники. Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли 439 970 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!