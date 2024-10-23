Еще шесть украинских детей удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию. Фото

На территорию Украины, подконтрольную правительству, удалось вернуть еще шестерых детей от 3 до 17 лет. Пять семей смогли уехать с временно оккупированных населенных пунктов Херсонской, Запорожской областей и Крыма.

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Об этом 23 октября сообщил в Telegram омбудсман Дмитрий Лубинец. Он рассказал, что эти семьи на ВОТ столкнулись с психологическим давлением, отсутствием лекарств и надлежащего медицинского обслуживания.

Взрослых захватчики заставляли оформлять паспорта РФ, без которых они не смогли бы передвигаться по ВОТ Украины. Дети были вынуждены посещать школы, где учебный процесс был пронизан пропагандой "русского мира". Учеников без согласия записывали в милитарные организации. За отказ учиться в организованных оккупантами школах угрожали изъять детей из семьи, а родителей забрать на подвалы по надуманным статьям.

Теперь пять украинских семей снова свободны и смогут строить свою жизнь без страха за будущее, отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Одной из семей пришлось прятаться, чтобы ребенка не заставили посещать российскую школу. Они жили в постоянном страхе быть разоблачены. Несмотря на все трудности, ребенок продолжал посещать онлайн украинскую школу.

"Мои представители в Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской, Житомирской областях присоединились к работе с семьями с целью их реинтеграции по новому месту жительства... Государство готово к возвращению всех своих граждан и будет оказывать им базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. Правоохранительные органы зафиксируют российские преступления, свидетелями или жертвами которых стали украинские дети", – заявил омбудсман.

Добавим, что эвакуацию несовершеннолетних и их родных удалось провести в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

"Если ваш ребенок исчез и вы как законный его представитель не знаете его местонахождение – обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102. Если же вы убеждены, что ребенка депортировали в РФ или он находится на ВОТ, то кроме полиции, следует уведомить и нас – Офис омбудсмана", – напомнил Лубинец.

Как писал OBOZ.UA, 8 октября стало известно, что вернулись еще семь детей из Херсонской, Запорожской и Луганской областей, долгое время живших под российской оккупацией.

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