Каждый день был испытанием: на Родину с ВОТ удалось вернуть еще семь украинских детей. Фото

В Украину вернулись еще семь детей из Херсонской, Запорожской и Луганской областей, долгое время живших под российской оккупацией. Четверым семьям наконец удалось вырваться на свободу.

Видео дня

Этот успешный процесс стал возможным благодаря программе президента Bring Kids Back UA. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что семьи, которые смогли вырваться из оккупации, подвергались жестоким условиям : они были вынуждены получать русские паспорта, отдавать детей в школы, где они обучали искаженной истории, а также примерить форму захватчиков.

Каждый день для этих семей был настоящим испытанием, поскольку они испытывали страх перед обысками, допросами, угрозами лишения родительских прав и возможностью изъятия детей. К тому же они сталкивались с проблемами в собственных делах и нехваткой финансовых средств.

"Но сейчас эти семьи снова свободны. Они вернулись в Украину – на родную землю, где звучит родной язык и дети могут снова быть просто детьми. Их встретили мои представители в регионах для того, чтобы помочь с закрытием первоочередных потребностей после возвращения", – отметил Лубинец.

Сейчас эти дети нуждаются в устройстве в школы, психологической поддержке и гуманитарной помощи для интеграции в общество. Государство совместно с благотворительными организациями обеспечит необходимые ресурсы для комфортной адаптации детей к новой жизни.

В случае, если вы являетесь законным представителем пропавшего ребенка и не знаете его местонахождение, важно обратиться в Национальную полицию Украины по номеру 102. Если вы подозреваете, что вашего ребенка депортировали в Россию или он находится на временно оккупированных территориях, следует сообщить о это не только полиция, но и Офис омбудсмана.

Контактная информация для обращений: горячая линия 0 800 50 17 20 для звонков в Украине, 044 299 74 08 для звонков из-за границы, электронный адрес – [email protected].

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 26 сентября пятеро детей подорвались на взрывном устройстве в одном из заброшенных зданий. Некоторые несовершеннолетние оказались в больнице в тяжелом состоянии, несколько захватчиков перевезли в Донецк на операции.

Дело в том, что вместо того, чтобы разминировать территорию, российские оккупанты в школах Мариуполя раздают детям брошюры, рекламирующие службу в армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!