"Если брать целью именно Харьков": военный объяснил стратегическое значение Липцев на Харьковщине

Оборона села Липцы на севере Харьковской области имеет очень большое значение. Этот населенный пункт находится на расстоянии артиллерийского выстрела по Харькову.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал нацгвардеец, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" Александр ("Белый") Букатар. Его бригада была создана в рамках кампании "Гвардия наступления".

Военнослужащий отметил: если россияне захватят Липцы, то харьковский район Северная Салтовка будет обстреливаться ВС РФ.

"Если мы ставим своей целью именно Харьков, то Липцы имеют очень большое значение. Потому что Липцы находятся на расстоянии артиллерийского выстрела по Харькову – это Северная Салтовка. Как в 2022 году, она бы очень сильно страдала. Это позволило бы РСЗО доставать по всему Харькову", – объяснил защитник Украины.

Высоты, которые есть в Липцах, позволили бы оккупантам осуществлять огневое воздействие по значительной части облцентра. К примеру, в опасности бы находилась Кольцевая дорога, по которой осуществляется логистика.

"Липцы являются стратегически важным местом", – считает "Белый".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Государственной пограничной службе заявили, что Россия накапливает силы на границе с Харьковской и Сумской областями, чтобы рассредоточить и сковать нашу оборону. Нужно быть готовыми, что оккупанты в любой момент могут попытаться расширить зону боевых действий на этих направлениях.

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