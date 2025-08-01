'Если будут сдаваться – обнулять': в ГУР получили очередные доказательства того, что оккупанты казнят пленных украинцев

Командиры российской оккупационной армии продолжают отдавать циничные приказы о казни пленных украинских защитников на фронте. Главное управление разведки Минобороны Украины получили очередное доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных российскими оккупантами .

В пятницу, 1 августа, ГУР МО опубликовало запись перехвата. В обнародованном доказательстве командир одного из российских подразделений отдает преступный приказ расстреливать пленных украинских военных.

Российский военачальник на Новопавловском направлении приказывает своим подчиненным брать в плен украинских защитников, поощряя их сдаваться. А потом – убивать пленных, оставив разве одного в живых.

"Пусть кричат, чтобы они сдавались…пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, — обнулять!", – приказывает российский командир.

В ГУР подчеркнули, что это еще одно очередное доказательство системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование армии РФ.

Напомним, на передовой растет количество казней российскими военными преступниками военнослужащих Сил обороны. Командиры армии РФ отдают своим подчиненным прямые приказы расстреливать пленных украинских воинов "на месте". Уже известно как минимум о 150 случаях таких убийств россиянами украинских защитников.

Недавно командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов обнародовал жуткие кадры казни украинского военнопленного российскими террористами. На видео видно, как оккупанты привязали человека к мотоциклу и волочили по дороге.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что убийство украинских военнопленных является системной политикой России. Эти преступления поощряет власть страны-агрессора на самом высоком уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении россиянину, которого обвиняют в расстреле украинского военнопленного на Харьковщине в июне 2024 года. Вскорепосле совершения военных преступлений оккупант сам попал в плен к Силам обороны и сейчас находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.