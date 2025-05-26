Системная политика РФ: Лубинец заявил, что расстрел украинских военнопленных поощряется на самом высоком уровне

Расстрел украинских военнопленных является системной политикой России. Эти преступления поощряются властями страны-агрессора на самом высоком уровне.

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Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. "Действия российских военных, которые расстреливают безоружных украинских военных, являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и норм МДП", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

Лубинец добавил, что о таких фактах военных преступлений Украина информирует Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, которые должны их фиксировать.

Расправа оккупантов над пленными – не единичные случаи, а системная политика России, которая поощряется на самом высоком уровне, подчеркнул омбудсмен.

"Необходимо не просто задокументировать такие случаи, а тщательно их расследовать и привлечь преступников к ответственности", – сказал он.

Лубинец также рассказал, что эффективность документирования военных преступлений России и возможность привлечения виновных к ответственности, в частности Международным уголовным судом в Гааге или Спецтрибуналом, зависит от уровня поддержки западных партнеров.

Как писал OBOZ.UA, 22 мая оккупанты в очередной раз расстреляли захваченных в плен двух украинских воинов, которые выполняли боевые задачи на Покровском направлении, сообщили Лубинец и Офис генпрокурора Украины. Военные преступники РФ открыли огонь по безоружным украинцам.

В ГУР 24 мая рассказали, что на фронте растет количество казней украинских военных российскими захватчиками. Командиры подразделений ВС России отдают своим подчиненным прямые приказы расстреливать пленных защитников Украины "на месте".

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