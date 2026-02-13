'Если бы был на кровати – уже все ему бы было...': жительница Вольнянска рассказала, как внук чудом спасся от атаки РФ. Видео

В четверг, 12 февраля, российские оккупанты ударили по Вольнянску, что в Запорожье. В результате обстрела пострадал дом местной жительницы Валентины Козачок.

Женщина рассказала, что ее внук чудом спасся от вражеской атаки. Об этом сообщает "Суспільне".

Что известно

По словам Валентины, на момент удара в доме никого не было. Из-за взрывной волны обломки и стекло посыпались на диван, где обычно спал ребенок.

"Если бы внук был на кровати – уже и все ему бы было...Это случайно он поехал в Матвеевку", – объяснила женщина.

Она добавила, что чувствует боль и злость в результате того, что натворили российские захватчики.

Кроме дома Валентины в городе повреждены около 12 жилых домов и автомобили. К счастью, обошлось без раненых и погибших.

Стоит отметить, что ночью 10 февраля российская армия также обстреляла Вольнянск, нанеся прицельный удар по частному дому. В результате военного преступления ранены четыре человека, среди них маленький ребенок.

По словам спасателей, из-за обстрела по нескольким адресам произошли пожары, горели жилые дома и хозяйственная постройка. Взрывной волной повреждены расположенные рядом здания.

Напомним, российские войска совершили атаку по Краматорску в Донецкой области. Попадание пришлось по жилому дому, где жила семья. В результате вражеских действий погибли трое братьев, их мама и бабушка получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, вечером 12 февраля в Одессе и области прогремели взрывы. Враг устроил массированный удар, в результате которого пострадали шесть человек, есть жертва, под ударом были порт, автосалон и дома. Также зафиксировано попадание в две многоэтажки.

