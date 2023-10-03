'Если бы не вывезли, он бы умер': в МВД показали эвакуацию больного в 500 метрах от вражеских позиций. Видео

Отряд полиции "Белые ангелы" вывез из поселка Северное Очеретинского общества на Донетчине пожилые супруги. Человек уже две недели лежал дома со сломанной ногой и без эвакуации мог умереть.

Люди проживали на крайней улице села, в 500 м от их двора расположены позиции российских окупантов. Как проходила эвакуация, показали в сюжете в Telegram МВД (чтобы посмотреть видео, доскройте до конца новости).

Там отметили, что 73-летний местный житель нуждался в немедленном медицинском вмешательстве. Мужчина сломал бедро, упав с велосипеда, но две недели не мог получить помощь. Вместе с женой они жили в веранде своего дома, поскольку другая часть сильно разрушена.

"Как рассказал, он две недели назад сломал ногу. Находился в таком состоянии, что я думаю, он не выжил бы", – отметил капитан экипажа.

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Супруги не хотели покидать свой дом, однако попросили их эвакуировать из-за крайне тяжелого состояния мужчины. Экипаж "Белый Ангел" доставил супругов в больницу, рискуя жизнью. Сейчас мужчина получает необходимое лечение, а в Северном остался жить только один человек.

Напомним, в августе в МВД рассказали, что с начала этого года полицейские группы "Белый ангел", работающие на Марьинском направлении, эвакуировали почти 300 человек из Курахово. Среди спасенных, в том числе, 65 детей.

Экипаж, спасающий гражданских жителей из зоны боевых действий, работает в режиме 24/7. Правоохранители сразу прибывают на место обстрелов, даже если взрывы продолжаются. За 7 месяцев полицейские оказали помощь 42 раненым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сентябре Совет обороны Херсонской области одобрил меру обязательной эвакуации семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов в этом регионе. В области изменится продолжительность комендантского часа. Теперь его период – с 20.00 до 6.00.

– Воины ВСУ показали, как эвакуировали раненого бойца на передовом на Бахмутском направлении. Защитники спасали своего побратима под артиллерийским обстрелом противника.

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