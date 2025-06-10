'Если мы будем в такой ситуации, как сейчас': эксперт объяснил, будет ли наступление РФ летом последним и на что сделал ставку Путин

Военно-политическое командование РФ готовит новую волну наступления в Украине. При этом летне-осенняя кампания может стать последней для россиян.

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На данный момент у врага нет какого-либо продолжительного плана, кроме как попытаться осуществить очередной рывок наступления. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, запланированная наступательная операция армии РФ на лето и осень 2025 года может стать их последней попыткой совершить прорыв на фронте. Жмайло подчеркнул, что у Украины на этом фоне есть собственные проблемы, и важно удержаться и не позволить врагу перехватить инициативу.

"У нас проблемы с мобилизацией, с рекрутингом, нам не хватает оружия. Мы видим, как "штормит" в Вашингтоне. США остаются нашим стратегическим союзником, но мы видим смену нарративов. И нам важно удержаться. Если мы будем в такой ситуации как сейчас, в декабре, мы будем в хорошей, выигрышной ситуации", – заявил Жмайло.

Также эксперт подчеркнул, что на Западе не понимают стратегии российского диктатора Владимира Путина. Однако Кремль в свою очередь рассчитывает, что наступление позволит ему сломить ситуацию в Украине.

"Путин это понимает, поэтому бросает новое "мясо" в надежде, что мы просто посыплемся, что удастся прорвать фронт, где посыпятся люди, начнется массовый бунт против ТЦК, против Зеленского, против Сырского и других наших военачальников. У них на это расчет. Потому нам нужно напрячься и просто выдержать это. Как можно больше сохранить людей. Да, жертвуя территориями. И сделать так, чтобы жертвы этой войны не были тщетны. Потому это действительно ключевой момент. Держать такую ​​планку агрессии Россия после 2025 просто не сможет", – считает эксперт.

Напомним, российская оккупационная армия накапливает пехоту, чтобы продолжать наступление вглубь территории Сумской области. На сегодняшний день захватчикам уже удалось выйти на 20-километровое расстояние до областного центра.

Ранее сообщалост, что оккупационные войска давят на Силы обороны Украины на Новопавловском направлении. Это одна из попыток противника выйти в тыл нашей Покровской группировке, которая стоит в городе Покровск.

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