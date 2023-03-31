'Если руководство России поймет…': Лукашенко заговорил об условии применения ядерного оружия Кремлем и набросился на Запад

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил о применении Россией ядерного оружия. По его мнению, РФ обязана применить оружие массового уничтожения в случае "очередного обмана со стороны Запада".

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Также Лукашенко снова набросился на страны Запада, заявил, что США "давно применили бы" стратегическое ядерное оружие, "если бы что-то случилось у них, как с Россией сейчас" – и принялся кичиться "бомбой, которая размещается в Беларуси". Об этом беларуский диктатор рассуждал в ходе послания к парламенту.

Так, по мнению Лукашенко, "на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами". Следовательно, заявил он, необходимо срочно начать "переговоры без предварительных условий" и прекратить боевые действия в Украине. При этом беларуский диктатор походя выдал с головой Россию, в течение 8 лет отрицавшую свою агрессию против Украины на Донбассе.

"Прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России могу сказать: мы уже прекращали тогда, на Донбассе, как это было в другой момент, другая ситуация. И с учетом тех условий, прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли", – заявил Лукашенко.

При этом он обвинил страны Запада в том, что они, мол, постоянно пытаются "обмануть" Россию и заявил, что РФ обязана использовать оружие массового поражения, включая ядерное, если ей померещится очередной "обман" и уничтожить мир, чтобы "предотвратить эскалацию".

"И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях, как это было, для усиления своих позиций, опять же, обманом – Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран – все должно пойти в действие. Если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу в Украину или с другой стороны России передвижение войск и подготовка к атаке. Военные меня поймут. Все вопросы территориальные, восстановительные, безопасности и прочие нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий", – выдал диктатор.

При этом, угрожая тем, что РФ начнет ядерную войну, когда руководству Кремля заблагорассудится, Лукашенко заявил о необходимости прекращения разговоров о ядерном оружии, похвастался бомбой, "которая размещается в Беларуси", обвинил США в планах уничтожить мир и сравнил бессмысленную кровавую войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным со Второй мировой.

"Надо прекратить эти разговоры о ядерном оружии. Тактическое, не тактическое и прочее. Одна только бомба, которая размещается в Беларуси, в два-три раза сильнее Хиросимы и Нагасаки. Тогда там сколько погибло? 250? 300 тысяч? Это страшное оружие. Никто никогда его применять как игрушку не будет. Кроме американцев... Уверен, если бы что-то случилось у них, как с Россией сейчас – они бы давно уже применили. И может тоже не тактическое оружие. А всем указывают, что делать. Что вы мне указываете? Что вы мне это рассказываете? Я же говорю: я же вывел стратегическое оружие, вы же обещали, что Беларусь будет процветающей. И первое, что сделали – прислали ко мне Сороса. Через месяц я говорю: дорогой Джордж, спасибо, что приехали, до свидания. И я больше никогда с ним не встречался", – умудрился вместить в минутный спич взаимоисключающие утверждения Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко призвал Украину к переговорам с РФ "без условий". По его мнению, Киев обязан согласиться на то, что Россия без каких-либо причин и оснований оккупировала часть украинских территорий и "отвести войска" на своей земле.

В России же сделали вид, что "предложение" беларуского диктатора писалось не в Кремле – и заявили о готовности его "обсуждать".