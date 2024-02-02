'Если закон о мобилизации очень сложен': Романенко указал на ключевые вызовы для Украины и назвал главную задачу

Для того чтобы Украина прошла через кризисную ситуацию на поле боя и в дальнейшем могла защищать свои территории, нужно, прежде всего, опираться на свои средства, а также работать с партнерами, которые теперь могут помогать нашему государству. Также необходимо срочно решить вопрос с мобилизацией.

Видео дня

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он подчеркнул, что необходимо предоставить дополнительные полномочия группам ТЦК с полицией и упорядочить учет военнообязанных с 18 лет, а не с 27 лет.

Генерал-лейтенант отметил, что в стране не должно быть такого, что молодые и здоровые мужчины активно занимаются своими делами в тылу, в то время как мужчины среднего и пожилого возраста должны защищать страну.

"Если закон о мобилизации очень сложен и его нужно долго и серьезно дорабатывать, то дайте дополнительные полномочия группам ТЦК с полицией.

Прежде всего, необходимо упорядочить учет военнообязанных с 18, а не с 27 лет. Кто-то считает, что должны воевать люди среднего возраста и пожилые люди, но с таким подходом войну выиграть очень сложно. Молодежь будет тренироваться в спортивных залах, заботиться о своем здоровье и т.д., а пожилые люди будут воевать. Я, конечно, за то, чтобы наша молодежь была здорова, но это не значит, что в такой сложный для страны момент она не должна поддерживать свой народ. Это неправильно", – заявил Романенко.

Он отметил, что сейчас важно сконцентрироваться на том, чтобы остановить наступление врага, укомплектовать наши подразделения и части на фронте, формировать новые бригады, которые будут проводить деоккупацию. Эти задачи необходимо выполнять, но, к сожалению, этот процесс происходит медленно.

Напомним, что в Минобороны объяснили, для чего нужен электронный кабинет призывника. Там отмечают, что это позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека и уменьшить количество ошибочных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!