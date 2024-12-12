'Есть доказательства пыток и убийств священников': Зеленский рассказал о преступлениях российских окупантов против церкви. Видео

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики убили не менее 50 украинских священнослужителей. Это только те случаи, о которых точно известно, без учета того, что происходит сейчас на оккупированных украинских землях.

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За указанное время захватчиками было разрушено 700 храмов и церквей. Об этом в интервью американскому христианскому вещателю CBN рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россияне к разным украинским церквям относятся примерно как к школе. То есть повсюду, где они заходили на наши территории, они уничтожали школы и церкви. Просто, чтобы не осталось никакого следа. Поэтому очень много разных священников попали в плен, или были убиты", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, у правоохранителей есть доказательства, что россияне не только просто убивали священников, но и пытали их.

"За что они их пытали? Только за то, что они должны были служить патриарху Кириллу и их церкви. А настоящий священник служит людям и Богу", - отметил Зеленский.

Причем для русских окупантов храмы являются сознательным объектом нападения.

"Что им дало то, что они разрушили около 700 церквей? Атаковали бомбами, ракетами, а там, где они заходили на территорию нашего государства, просто поджигали", – рассказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, пока российские оккупанты в Украине разграбляют церкви и вывозят из наших храмов все имущество, украинские воины под Курском помогают сохранить православные ценности. На подконтрольных Украине территориях Курской области именно ВСУ передали церковное имущество из пяти православных церквей на хранение представителям религиозных общин Суджанского района и города Суджа.

В среднем российские оккупанты, которых благословил их патриарх Кирилл на захватническую войну в Украине, уничтожают по две украинские церкви в день.

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