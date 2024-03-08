'Есть консенсус': Вениславский объяснил, будет ли в новом законе о мобилизации норма о блокировании счетов уклонистам

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассматривающий сейчас все поправки к законопроекту о мобилизации, предварительно исключил норму о блокировании счетов уклонистов. Однако оставили иное ограничение.

Об этом рассказал OBOZ.UA народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Он также сказал, будут ли ограничения в предоставлении консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за границей.

По словам Вениславского, в комитете есть консенсус по блокированию счетов. Ограничений пользования счетами не будет.

"Мы от этого отказались на данный момент", – сказал нардеп.

Федор Вениславский также сказал, что из законопроекта убрали норму об ограничении предоставления консульских услуг тем мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей. Нардеп объяснил почему.

"Отказались от ограничения предоставления консульских услуг, поскольку государство по Конституции обязано заботиться и обеспечивать защиту своих граждан. А если эта забота или защита ставится в зависимость от чего-либо, например, от наличия или отсутствия военно-учетных документов, или от необходимости обновить свои данные, это уже сомнительно соответствует идее, конституционно закрепленной о попечении за гражданами. Поэтому мы от этого также в настоящее время консенсуально решили отказаться", – пояснил Вениславский.

По его словам, в законопроекте осталось единственное ограничение в правах для уклоннистов – ограничение в управлении транспортным средством.

"Единственное ограничение – это ограничение в управлении транспортным средством, но это ограничение налагается судом. И дальше уже будет действовать соответствующее нормативно-правовое регулирование, которое должен наработать правоохранительный комитет с точки зрения того, как это реализовать на практике", – пояснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA:

Еще в феврале Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание по рассмотрению законопроекта о мобилизации. И уже забраковал некоторые инициативы, в частности, по электронным повесткам и блокированию банковских карт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с РФ, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты ВРУ.

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