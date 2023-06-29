'Есть лопата – больше вам ничего не надо': зэк рассказал, как попал в ЧВК 'Ветераны', и пожаловался на командование. Видео

Воины Сил обороны взяли в плен очередного оккупанта-зэка, приговоренного в РФ к лишению свободы за убийство. Россиянин повелся на "сказки" вербовщиков, что за участие в войне против Украины с него снимут обвинения и выпустят из-за решетки.

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Из тюрьмы он попал в ряды частной военной компании "Ветераны", а затем оказался на передовой с лопатой вместо оружия. Видео его признаний опубликовал в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах предстает Седов Сергей Николаевич, ему 51 год. На родине он сидел за убийство – в РФ за это преступление дают от шести до 15 лет заключения. Но, когда в тюрьму пришел полковник и предложил "обнулить" срок, повоевав "за Рассею" против Украины, тот с радостью согласился.

По его словам, тогда такое предложение приняло в общем около 200 заключенных из его колонии. Лично он подписал контракт с минобороны РФ, а впоследствии попал в ЧВК "Ветераны", сформированную из российских зэков.

Пленный оккупант заявил, что большинство его сослуживцев из ЧВК были осуждены по статье за наркоманию. Им якобы обещали службу в так называемом стройбатальоне. В итоге всех привезли в лагерь в Ростове, а после "обучения" на штурмовиков отправили на Луганщину, где не дали ни оружия, ни обмундирования.

"Отобрали по возрасту. Завезли окопы рыть. Для кого мы копали, не знаю", – утверждает захватчик.

За участие в войне против Украины, признался российский зэк, ему обещали 150 тысяч рублей. Но после того, как в мае он отправился на фронт, так ничего и не получал.

Говорит, таким, как он, штурмовикам даже не доверяли оружие, а рядом с ними всегда стояли "стражи" – тоже зэки, определенные вооруженные контрактники ЧВК "Ветераны".

"А инструкторами у нас были те, которые уже прошли войну в Сирии. У нас был автомат – пустой висел. А так не давали ни БК, ничего. Говорили: "Есть лопата – больше вам ничего не надо", – пожаловался он.

Также оккупант рассказал о большом количестве погибших и раненых в рядах ВС РФ.

"Двое моих сослуживцев – "двухсотые". Много "трехсотых", – подытожил пленный россиянин Седов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время наступления Сил обороны Украины на Донетчине в плен украинским защитникам сдались еще восемь российских оккупантов. Это произошло вблизи Старомлыновки Волновахского района.

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