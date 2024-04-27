"Есть несколько причин": в США признали, что современные ракеты, которые получила Украина, не оправдали себя

В США признали, что современные ракеты, которые они передали Украине, не оправдали себя в условиях нашей войны. Вероятно, речь идет о малогабаритных высокоточных боеприпасах GLSDB.

Об этом во время форума безопасности CSIS заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок и поддержки Уильям Лаплант. По его словам, идея касательно этого вооружения была хорошей, однако она не сработала так, как ожидалось.

"Одна компания, которую я оставлю неназванной, реализовала действительно крутую идею по превращению вооружения класса "воздух-земля" в систему наземного запуска большой дальности. Они работали над ней так быстро, как могли, и мы даже сократили испытания прототипов до проверки на надежность. После этого мы отправили это вооружение украинцам, однако оно не сработало", – сказал Лаплант.

Он отметил, что причин неудачи с использованием этих боеприпасов было три: работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), грязь и использование с земли, и особенности, связанные с тактикой применения.

Испытания ракет GLSDB завершились в декабре прошлого года, а первые подтверждения применения их против российских оккупантов появились в феврале этого года.

"Когда вы посылаете людям, которые борются за свою жизнь, неработающее оружие, они пытаются использовать его трижды, а затем просто отбрасывают в сторону. Так и произошло", – охарактеризовал эту ситуацию замминистра обороны США.

GLSDB – это компактный высокоточный боеприпас, который практически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ писали, что Украина могла получить первую партию реактивных бомб GLSDB от Соединенных Штатов Америки 31 января этого года. В Пентагоне подтвердили, что предоставят ВСУ это вооружение, однако отметили, что не будут делать официальных заявлений о сроках его поставки.

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