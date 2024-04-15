'Есть один плюс': Коваленко объяснил, почему конфликт Ирана и Израиля выгоден Украине

Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников, впрочем, они не долетели до воздушного пространства атакованной страны. Около 99% целей сбили ПВО и истребители США, Иордании, Великобритании и Франции. Все эти сбитые ракеты и дроны уж точно не получит Россия, а значит, они не полетят в Украину. И это может стать неким плюсом для нашей страны в этом конфликте.

О том, чем все-таки может быть выгодна война Ирана с Израилем для Украины, рассказал военный эксперт Александр Коваленко в комментарии OBOZ.UA. Он объяснил, как эта дистанционная война может хоть немного помочь нам.

Израиль уже готовит ответ на атаку, а Иран угрожает реагировать на него еще более мощным ударом. По словам эксперта, этот "замкнутый круг", в который вовлекаются обе страны, заставит военно-промышленный комплекс Ирана работать постоянно для того, чтобы готовить следующий удар по Израилю.

А это значит, что Иран уже не сможет поставлять в Россию "шахеды", поскольку они ему самому пригодятся.

"Поскольку мы увидели, что во время этого удара использовалась, например, ограниченная, разнообразная, но ограниченная компонента дронов-камикадзе, не все они были "Шахед-136" по территории Израиля, то можно говорить о том, что основная компонента отправляется на экспорт в Россию. А если Иран будет заинтересован в том, чтобы постоянно отвечать на ответы Израиля, то он будет работать именно на эту концепцию", –.объяснил эксперт.

А значит, можно говорить о том, что значительно уменьшится и количество атак по территории Украины иранскими "шахедами", отметил Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Коваленко также оценил, как повлияет иранский удар по Израилю на дальнейшую помощь Украине от западных партнеров. После того как Иран обстрелял Израиль дронами-камикадзе и ракетами, есть вероятность, что Украина получит дальнейшую помощь от США, но в форме кредита. Или вопросы будут и дальше откладывать – если американские конгрессмены вынесут поддержку Израилю отдельным документом. Оба варианта не в пользу Украины, считает эксперт.

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