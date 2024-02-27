Куда армия РФ пойдет после Авдеевки: Путин лично определил 5 стратегических направлений

Несмотря на трудности с военной помощью Украине, существует вероятность того, что война может быть завершена полным освобождением оккупированных территорий и подписанием мирного соглашения уже в текущем году. Возможно ли это без помощи главного партнера нашего государства Соединенных Штатов? Теоретически – да, но для этого потребуется "чрезвычайна работа" как Европы, так и самой Украины, ее армии и ВПК.

В преддверии выборов в России страна-агрессор обозначила пять основных ударов для наступления в Украине. Первый приоритет – Авдеевский, второй – Купянский. Там враг превосходит возможности Сил обороны в артиллерии в семь раз, но, несмотря на это, украинские защитники способны держать эффективную оборону. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

– Начался отсчет третьего года широкомасштабной войны в Украине. По вашим оценкам, есть ли вероятность того, что этот год станет последним годом войны?

– При отработке новой стратегии ведения войны, концентрации всех сил и средств (и наших союзников, и наших собственных) мы имеем перспективы для полного освобождения Украины, подготовки и подписания мирного соглашения до конца текущего года. Но для этого потребуется чрезвычайная работа всех участников процесса, в первую очередь Украины, а также ее партнеров и третьих стран. Необходим именно такой формат, в котором будет вырабатываться новая модель миропорядка.

Если же процесс станет затяжным, по программе России, тогда война перейдет в 2025-й, в 2026 год, и неизвестно, как долго она продлится.

– На пресс-конференции 25 февраля президент Зеленский заявил, что руководство страны "работает над дальнобойным оружием" и, исходя из ответа партнеров, настроено позитивно. Президент также выразил надежду на то, что вопрос о помощи Украине от США будет решен. Считаете ли вы, что сегодня именно помощь Соединенных Штатов для нас является критически важной, чтобы завершить войну в этом году? Или при большом желании Европа без США могла бы обеспечить нашу победу?

– Я считаю, что помощь США очень важна. Это один из решающих факторов для победы над агрессором в этом году. Но для освобождения наших территорий крайне важна и нестандартная эффективная модель ведения войны, новая стратегия. Она предусматривает не только оборону и уничтожение резервов врага, концентрацию усилий по сооружению укрепрайонов на опасных направлениях, но и подготовку и нанесение неожиданных для врага концентрированных ударов – в тех точках, где он не ожидает, где нет укреплений, где можно задействовать все средства, и наши, и европейские, которые бьют до 300 км.

После того, как США примут решение о помощи Украине, возможно, и Германия передаст Taurus, а это еще один очень мощный эшелон. И, конечно, авиация, F-16. Уже есть решение, не будет возврата назад, она будет передаваться. Я думаю, 3-4 месяца, и этот процесс уже будет в целом завершен – передача произойдет, и эти истребители будут действовать на фронте наряду с другими самолетами, которые также готовятся для передачи Украине.

Таким образом, есть перспективы даже без США. Но намного сложнее.

– Вы упомянули об F-16. В этом контексте хотела бы вспомнить о прекрасных новостях, касающихся уничтожения вражеской авиации. Второй подбитый А-50, семь сбитых российских истребителей в течение недели… Значит ли это, что уже сегодня Украина способна пошатнуть господство России в воздухе – просто благодаря средствам, которые уже есть?

– Я скажу прямо: в ближайшее время, в течение нескольких недель, мы сильно не пошатнем стратегические возможности авиации России. Они имеют более 300 самолетов различных типов, включая стратегические. Они имеют порядка 350 вертолетов и других летательных аппаратов.

Поэтому сейчас, уничтожая штабные самолеты, например, Ил-22, Су разных типов, штурмовики и истребители, мы уменьшаем потенциал врага. Но это еще не настолько чувствительно, как хотелось бы. По-настоящему чувствительная потеря – это А-50, поскольку всего их было девять. Мы уже нейтрализовали три, а в том, что базируется в Беларуси, уничтожили антенну – главную часть всего этого комплекса.

Это снижает возможности противника по контролю наших территорий – не только всей Украины, но и Восточной Европы, а также координации нанесения ударов при помощи стратегических бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет, ударов другими типами ракетных систем, наведения "Шахедов". То есть весь театр военных действий контролируется и управляется этими средствами. Необходимо, чтобы дежурство проходило в режиме онлайн круглосуточно, но так уже не получится. Тем более, что ряд самолетов А-50 находится на ремонте или на регламентном осмотре, потому что без этого они работать не будут.

И, конечно, уничтоженные кадры. Это высококлассные специалисты. Там простых офицеров нет. Там только те, кто имеет хорошую подготовку, опыт и талант.

Когда в Украине будут F-16 и другие системы, в том числе противоракетные большого радиуса действия, тогда будет наш реальный перевес. Мы уже видели это на примере Черноморского флота. Мы очень мощно подорвали его позиции, выведя из строя или уничтожив 40% его корабельного боевого состава. Как видите, сегодня они даже "Калибры" выводят в Черное море крайне редко.

– По информации президента Зеленского, в настоящее время очень сильное давление врага на Купянском направлении. По его словам, ранее преимущество врага в артиллерии составляло 1:12, сейчас 1:7. Глава государства заявил: если не будет достигнуто соотношение 1:1,5, "мы будем терять территории". Как вы оцениваете текущую ситуацию на Купянском и других направлениях?

– Противник и Путин лично перед выборами определил пять направлений. Это Авдеевка, Бахмут, далее Купянск, Сватово – Кременная, Лиман, есть задача продвинуться на Марьинке, выйти на юг – Работино, Вербовое и двигаться к Запорожью. И, конечно, есть задача сбросить наш десант у Крынок в Херсонской области.

Таковы сейчас основные расклады. И то, о чем ежедневно докладывается Путину. По Крынкам ему уже отрапортовали, что вопрос решен, но это оказалось ложью. Мы стоим в разных точках и понимаем, что второе стратегическое направление врага после Авдеевки – это Купянск.

В свое время это направление было первым, но мы отбили эти атаки. Было уничтожено более 110 тысяч российских военнослужащих и более 1200 танков. В настоящее время там созданы наши мощные укрепрайоны. Несмотря на то, что сегодня соотношение в артиллерии 1:7, имея более новые и эффективные средства поражения, а тем более противотанковые системы, есть перспектива не только выравнивания соотношения в артиллерии, но и в конкретных средствах.

Кто будет наступать? Живая сила врага, бронетанковые системы и самолеты. Мы знаем и готовимся к этой ситуации, поскольку сегодня это стратегическое направление номер два для врага. 26 февраля я беседовал с некоторыми командирами. Они сказали, что мы не отступим, не отдадим, и на сегодня имеем для этого все возможности. Хотя, конечно, перевес в снарядах чувствуется.