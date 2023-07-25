'Есть попадание': украинские гвардейцы метко отработали по технике оккупантов на востоке. Видео

Украинские военнослужащие продолжают удерживать свои позиции на востоке Украины. Также защитники страны эффективно уничтожают технику российской оккупационной армии.

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Одна из удачных отработок противотанкового взвода бригады "Рубеж" попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военнослужащие противотанкового взвода бригады "Рубеж" метко отработали по вражеской технике. Российский металлолом был уничтожен после успешно отраженного штурма оккупантов.

В МВД подчеркнули, что прицельным выстрелом бойцы Национальной гвардии уничтожили танк. Более того, внутри техники находился боекомплект, который был уничтожен после попадания снаряда.

Напомним, бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты на Донбассе приземлили очередной российский вертолет. Уничтожен российский Ка-52 "Аллигатор".

Утром 25 июля в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потере России в войне против Украины. Так, накануне ВСУ отминусовали в сутки 600 захватчиков, 30 артсистем и 12 танков врага. В общей сложности уничтожено 89 единиц российской техники в день. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 243 220 человек.