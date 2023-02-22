Есть попадание в склад БК и место базирования оккупантов: всплыли детали мощной ''бавовны'' в Мариуполе

Вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. В результате отработки по вражеским позициям произошла детонация склада с боеприпасами в аэропорте Мариуполя.

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Также "бавовна" произошла в месте базирования оккупантов в Кальмиусском районе. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, взрывы прогремели в разных районах временно оккупированного города. Путинская армия пыталась уничтожить летящие снаряды средствами ПВО, а также подняла в небо авиацию.

Кроме того, Андрющенко отмечает, что спустя некоторое время в Мариуполе была слышна стрельба из пулеметов, а в одном из районов города оккупанты запустили 9 сигнальных ракет.

После этого в Мариуполе началось передвижение техники через Новоселовку в сторону поселка Никольское. В колонне было 17 единиц техники.

Напомним, вечером 21 февраля в оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области раздалась целая серия мощных взрывов. Их слышали во всех районах города.

Ранее сообщалось, что 21 февраля во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, местные "власти" также сообщали о работе ПВО над городом. Массированным обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой области, которые временно находятся под контролем РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мариуполе россияне мобилизовали в ряды своей армии первых трех мужчин. Местных жителей забрали в путинскую армию с коммунального предприятия оккупантов "Автодор".