newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Есть продвижения: в Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении. Карта

Марина Лисничук
War
2 минуты
3,1 т.
Есть продвижения: в Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении. Карта

Силы обороны Украины добились новых успехов в ведении контрнаступательной операции на Мелитопольском направлении. Военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Видео дня

В частности, речь идет о подразделениях Национальной гвардии, действующих на этом участке фронта. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович на брифинге 3 августа.

"На Мелитопольском направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных групп Сил обороны. Имеют частичный успех", – отметил он.

Есть продвижения: в Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении. Карта

По его словам, подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии во время наступательных действий продвинулись на расстояние до 650 метров вглубь обороны врага и на полтора километра по фронту. На занятых рубежах защитники закрепились и продолжают выполнять поставленные боевые задания.

Уршалович добавил, что в рамках контрнаступательной операции северо-восточнее села Роботино на Запорожье нацгвардейцы захватили и успешно "эвакуировали" БМП-3 оккупантов.

Есть продвижения: в Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении. Карта

Ранее бойцы НГУ рассказали, что на юго-востоке они осторожно продвигаются вперед "маленькими шагами" под интенсивными обстрелами со стороны армии РФ. В частности, там оккупанты наносят воздушные удары по украинским позициям, применяя дроны-камикадзе "Ланцет" и Shahed.

В сводке Генштаба на утро 3 августа говорилось, что Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 44 боевых столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко (известный как блогер "Злой одессит") дал прогнозы по боевым действиям до конца 2023 года. По его словам, сначала ВСУ полностью освободят материковую Украину, а уже потом Крым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!