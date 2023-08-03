Есть продвижения: в Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении. Карта

Силы обороны Украины добились новых успехов в ведении контрнаступательной операции на Мелитопольском направлении. Военные закрепляются на достигнутых рубежах.

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В частности, речь идет о подразделениях Национальной гвардии, действующих на этом участке фронта. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович на брифинге 3 августа.

"На Мелитопольском направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных групп Сил обороны. Имеют частичный успех", – отметил он.

По его словам, подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии во время наступательных действий продвинулись на расстояние до 650 метров вглубь обороны врага и на полтора километра по фронту. На занятых рубежах защитники закрепились и продолжают выполнять поставленные боевые задания.

Уршалович добавил, что в рамках контрнаступательной операции северо-восточнее села Роботино на Запорожье нацгвардейцы захватили и успешно "эвакуировали" БМП-3 оккупантов.

Ранее бойцы НГУ рассказали, что на юго-востоке они осторожно продвигаются вперед "маленькими шагами" под интенсивными обстрелами со стороны армии РФ. В частности, там оккупанты наносят воздушные удары по украинским позициям, применяя дроны-камикадзе "Ланцет" и Shahed.

В сводке Генштаба на утро 3 августа говорилось, что Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 44 боевых столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко (известный как блогер "Злой одессит") дал прогнозы по боевым действиям до конца 2023 года. По его словам, сначала ВСУ полностью освободят материковую Украину, а уже потом Крым.

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