"Есть разработки, продолжаются испытания": Зеленский заслушал доклады о противодействии российским "Шахедам"
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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о противодействии российским "Шахедам" и разработке нового поколения дронов-перехватчиков. По его словам, в Украине уже есть соответствующие разработки, а испытания продолжаются.
Зеленский подчеркнул необходимость ускорить работу, чтобы Украина получила эффективное средство защиты в достаточных объемах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В Украине испытывают перехватчики "Шахедов"
Зеленский сообщил, что заслушал доклады о противодействии российским "шахедам", а также о работе с производителями над новым поколением перехватчиков дронов.
Речь идет, в частности, о средствах защиты от реактивных "шахидов". Президент отметил, что соответствующие разработки уже есть, а испытания продолжаются.
"Есть разработки, испытания продолжаются. Ускоряем все процессы. Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью", – заявил Зеленский.
Обсудили меры по ускорению работы
Президент отметил, что обсудил дальнейшие шаги с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.
По его словам, речь шла о решениях, которые могут ускорить достижение необходимого результата. Зеленский также сообщил, что финансовая основа для этой работы уже обеспечена.
Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте
Отдельно президенту доложили о ситуации на фронте. Зеленский заявил, что украинские военные защищают свои позиции и активно обороняются.
"Особенно благодарен нашим воинам в Донецкой области: 3-му армейскому корпусу, 66-й и 125-й механизированным бригадам, 46-й отдельной аэромобильной бригаде. Слава Украине!" – отметил президент.
Напомним, в течение лета РФ увеличила использование реактивных дронов в ударах по Украине на 700%. Если в июне их было зафиксировано 350, то в августе – уже 2 800. Это создает дополнительные трудности для украинской системы противовоздушной обороны, ведь некоторые модели реактивных дронов могут разгоняться до 600 км/ч.
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