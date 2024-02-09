Есть стабилизация: в РВА рассказали о снижении активности боев под Купянском

На протяжении последних дней фиксируется определенное снижение интенсивности боевых действий на Купянском направлении. Ситуацию там военные называют контролируемой.

Об этом рассказал начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона. Он связал снижение количества вражеских штурмов с потерями, которые захватчики понесли на этом направлении в последнее время.

Канашевич констатировал, что ночь на 9 февраля прошла относительно спокойно: враг не обстреливал населенные пункты Купянского района. Да и вообще, по словам главы РВА, ситуация на Купянщине до определенной степени стабилизировалась.

"Пока, по имеющейся информации, ночь прошла более-менее спокойно. Так же были обстрелы по позициям. По населенным пунктам пока информации нет, что были обстрелы. Но в целом надо отметить то, что в течение последних, возможно, двух-трех дней немножко ситуация успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией", – рассказал Канашевич.

Он также добавил, что 10-12 дней назад россияне на Купянском направлении совершали активные штурмовые действия. Сейчас интенсивность атак снизилась.

"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, так и особенно в живой силе. Поэтому, возможно, либо будет сейчас у них ротация, либо будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", – заявил Канашевич.

Он также добавил, что украинские воины на Купянском направлении держат ситуацию под контролем.

Напомним, в начале февраля издание Forbes опубликовало материал, в котором отмечено, что РФ стягивает войска под Купянск и мечтает оккупировать город до марта. Купянск и вся территория Донецкой и Луганской областей должны стать "подарком" российскому диктатору Владимиру Путину к президентским выборам в России в марте 2024 года.