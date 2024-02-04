Forbes: РФ стягивает войска под Купянск и мечтает оккупировать город до марта

Россия стянула многочисленные войска в город Купянск Харьковской области и стремится вернуть его под свой контроль вместе с территорией Донецкой и Луганской областей Украины. Такие амбициозные планы государство-террорист мечтает реализовать до марта 2024 года, когда в РФ будут проходить президентские выборы.

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Поскольку диктатор Владимир Путин является единственным реальным кандидатом, эти территории стали бы "подарком" к его очередной каденции. Об этом написало издание Forbes.

"Клочок Харьковщины стал бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", – отметили в материале.

Опираясь на данные Украинского центра оборонных стратегий, медиа сообщило, что Купянск и близлежащие населенные пункты защищают около 10 украинских бригад. Это значительные силы, насчитывающие около 20 000 военнослужащих и сотни танков, боевых машин и гаубиц. В то время как российские войска насчитывают 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч оккупантов.

В то же время, как говорится в материале, люди и техника не являются проблемой для украинцев – проблема в боеприпасах.

"США были одним из самых больших доноров 155-миллиметровых снарядов для лучших украинских крупнокалиберных пушек, однако пророссийские республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине минувшей осенью", – отметило издание.

С тех пор у украинских войск существенно сократилось количество снарядов. Они могут применять против оккупантов около 2 тысяч снарядов ежедневно, тогда как россияне запускают до 10 тыс. снарядов в день благодаря постоянным поставкам боеприпасов из Северной Кореи. Это позволяет систематически уничтожать населенные пункты.

Однако, предвидя будущее наступление, Министерство обороны Украины организовало новые механизированные бригады и развернуло их в Купянске для усиления гарнизона, инженеры роют окопы и строят бункеры, а украинские предприятия создают десятки тысяч БПЛА, начиненных взрывчаткой.

"Но может ли рой двухкилограммовых дронов, даже тысяч, победить 500 танков и 650 боевых машин, атакующих за стеной артиллерийского огня? Увидим", – отметили в материале.

Реакция Харьковской ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал статью Forbes. Он отметил, что оккупанты наступают на указанном направлении с февраля 2022 года и никогда не оставляли попыток отвоевать обратно деоккупированные территории. С этой целью враг ежедневно засыпает территории вокруг Купянска всем арсеналом оружия.

"Но ВСУ все это время отражают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки", – подчеркнул Синегубов, заверив, что Украина имеет, что противопоставить захватчикам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку на передовую, где встретился с военными, которые держат оборону на Купянском направлении. Там у него прошли оперативные совещания с командованием.

– Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что на Купянском и Лиманском направлениях фронта в пределах Харьковщины и Луганщины сохраняется довольно непростая ситуация – там продолжаются тяжелые бои, у врага есть продвижение. Однако основная цель оккупантов, скорее всего, полная оккупация Авдеевки.