'Есть стратегическая логика': Боррель подтвердил, что Зеленский представит План победы Украины лидерам ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский представит План победы во время заседания Европейского Совета с участием глав государств и правительств стран ЕС. Эта встреча запланирована на 17-18 октября.

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На брифинге после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам Боррель отметил, что глава украинского ведомства Андрей Сибига рассказал о ситуации на поле боя и прокомментировал элементы Плана победы, который вскоре представит Зеленский. Его слова цитирует Укринформ.

"Мы также обсудили, как продвигать и дополнять украинскую Формулу мира. Есть стратегическая логика в том, чтобы укреплять Украину политически и военным путем, чтобы заставить Путина пойти на переговоры. Хотя, надо признать, это выглядит очень отдаленной перспективой", – отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз продолжит продвигать украинскую Формулу мира и будет подчеркивать, что мир нельзя путать с капитуляцией.

Он напомнил, что РФ снова начала атаковать суда в портах Украины и экспорт украинского зерна снова подвергается угрозам. Кроме того, в течение года резко увеличилось количество жертв среди украинского гражданского населения из-за российских обстрелов.

"Мы не можем позволить Путину представлять опасность для глобальной продовольственной безопасности, или добиться успеха в его усилиях по превращению зимы в оружие. Он планирует погрузить Украину во тьму и холод, и для этого целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру. Путин потерпел неудачу в прошлом году в достижении этой цели, и он должен потерпеть неудачу снова", – подчеркнул Боррель.

Напомним, что Зеленский сегодня также сообщил, что на этой неделе Украина представит всем партнерам в Европе План победы – стратегию принуждения государства-агрессора России к справедливому завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде, где, вероятно, публично представит План победы Украины. Официальных подтверждений о выступлении президента перед нардепами нет.

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