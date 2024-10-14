На этой неделе представим План победы всем партнерам в Европе, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе Украина представит всем партнерам в Европе План победы – стратегию принуждения государства-агрессора России к справедливому завершению войны. По его словам, План победы будет представлен публично.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 964-го дня войны. Видео было опубликовано на Youtube-канале ОП в понедельник, 14 октября.

"На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", – сказал президент.

Он отметил, что заслушал доклад вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд по геополитическому пункту Плана победы.

В то же время военные, отметил глава государства, работают на своих уровнях с партнерами по военным пунктам Плана победы.

Ранее сообщалось, что 16 октября Зеленский выступит в Верховной Раде, где, вероятно, публично представит План победы Украины. Официальных подтверждений о выступлении президента перед нардепами нет.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также говорил, что Зеленский в ближайшие дни представит План украинцам. Основные акценты уже известны, но президент предоставит дополнительные детали.

Напомним, что во время визита в США Зеленский представил План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Штатов. Подводя итог поездки, украинский лидер заявил, что можно силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

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