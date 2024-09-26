'Есть тенденция': оккупанты могут усилить штурмы на Запорожском направлении – Силы обороны

По данным украинской разведки, в ближайшее время в Запорожской области ожидается активизация штурмовых действий со стороны противника. В частности, оккупанты концентрируют свои штурмовые подразделения в районе Приютного.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин во время национального телемарафона "Единые новости". Ситуация на Южном направлении фронта остается напряженной.

"Есть тенденция за несколько последних дней к тому, что ситуация в Запорожской области, именно на этом участке линии разграничения, будет обостряться. За прошедшие сутки уже было 5 штурмов, и, скажем так, тенденция к тому, что они увеличатся, ведь, по информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного.

Враг получил из резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа Российской Федерации 25 легких автомобилей багги. То есть это говорит о том, что готовятся штурмовые действия", – отметил спикер.

Как сообщил Владислав Волошин, ситуация на Южном направлении остается такой же напряженной, как и на других участках фронта. За прошедшие сутки на юге Украины произошло 7 боевых столкновений: 5 из них в Запорожской области и 2 на Приднепровском направлении. В частности, бои шли у Работино, Новоандреевки, а также за острова на реке Днепр близ Херсона. Российская армия наносила авиаудары с использованием управляемых бомб, вела артиллерийский обстрел и применяла дроны-камикадзе.

По словам Волошина, россияне осуществляют разведку боем, привлекая штурмовые группы по 5-10 человек. При этом проблем с боеприпасами у врага нет.

"Количество примененных боеприпасов, оно остается постоянным – до двух тысяч снарядов. Кроме того, за прошедшие сутки, если брать, скажем, статистику, было применено более 350 дронов, FPV-дронов, с них было около 400 сбросов боеприпасов. Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и нехватка боеприпасов или у них экономят, – я бы так не сказал", – добавил спикер.

Напомним, 24 сентября стало известно об освобождении захваченного ранее россиянами агрегатного завода в Волчанске. Оккупанты из этого крупного укрепрайона на севере Харьковщины были выбиты в результате сотрудничества воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины и добровольцев из Российского добровольческого корпуса.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант пожаловался знакомому, что на штурм отправляют всех выживших: больных и отказников. Он очень просил товарища послать жалобу в военную прокуратуру РФ, чтобы его спасли.

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