Есть уверенное продвижение: Маляр сказала, на каких направлениях имеют успех ВСУ, и где наступают оккупанты

Силы обороны Украины продолжают медленно, но уверенно продвигаться на фронте для освобождения захваченных оккупантами территорий. В данное время основные направления, где двигаются украинские воины – Мариупольское и Бердянское.

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В то же время враг тоже пытается наступать, основная цель захватчиков – восток Украины. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона в среду, 28 июня.

Она призвала не верить фейкам российских пропагандистов о том, что контрнаступательные действия украинских воинов якобы не приносят им успех. По словам, Маляр, все идет по плану.

Основное направление движения ВСУ – юг Украины, но также есть продвижение и на Бахмутском направлении на Донбассе.

"Собственно каждый день там есть продвижения. Да, они медленные, но это уверенное продвижение. Давайте вспомним освобождение Херсона. На том направлении тоже длительное время велись интенсивные действия. Поэтому все по плану", — отметила она.

Представительница украинского оборонного ведомства рассказала, что на протяжении прошлой недели наши бойцы уничтожили 110 мест компактного скопления российских военных, 11 пунктов управления и 7 складов оружия.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский 28 июня заявил, что ВСУ зачистили вражеские позиции на Бахмутском направлении в Донецкой области, за который на протяжении множества месяцев сражаются с преступной армией РФ.

Также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что продвижение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Украинские защитники имеют частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основных резервов войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО. К тому же, не все успехи Сил обороны обнародованы публично.

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