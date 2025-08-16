'Есть важное пополнение обменного фонда': Зеленский поблагодарил Силы обороны за стабилизацию ситуации на Добропольском направлении

Уже вторые сутки подряд у Сил обороны Украины есть успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках фронта на Донетчине: на направлении Доброполья и Покровска. Президент Владимир Зеленский поблагодарил наших защитников за стойкость, мужество, а также за пополнение обменного фонда.

Об этом глава государства сообщил 16 августа после доклада главнокомандующего Александра Сырского. Генерал проинформировал о ситуации на передовой, защите позиций, актуальной информации о намерениях и передвижениях врага.

За успехи на восточном участке фронта президент особо поблагодарил подразделения:

– 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов";

– 7-го корпуса десантно-штурмовых войск;

– 38-й отдельной бригады морской пехоты им. гетмана Петра Сагайдачного;

– 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Есть важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными. Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость", – заявил Зеленский.

Оккупанты могут усилить давление

Президент отметил, что противник в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для Кремля.

"Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать – если надо, то и асимметрично. Я попросил главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу", – сообщил Зеленский.

Он снова поблагодарил всех солдат, сержантов, офицеров, которые выполняют боевые задачи и уничтожают захватчиков "именно так, как нужно для уверенности Украины".

Как писал OBOZ.UA, ранее аналитики Института изучения войны фиксировали попытки России развить прорыв вблизи Доброполья. Сейчас их оценивают как безрезультатные. Там также констатировали, что украинские подкрепления стабилизируют ситуацию, и выразили сомнения, что ВС РФ контролируют территорию вблизи города Доброполье.

