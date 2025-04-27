Страна-террорист продолжает терять своих "героев" и ценную технику на развязанной ею кровавой войне. В этот раз на Харьковщине пограничники уничтожили вражеские укрытия, авто и пушки россиян.

Видео дня

Эффектное видео ликвидации было опубликовано пресс-службой ГНСУ. Военные подчеркивают, что эстафета летальных стачек будет продолжаться и дальше.

"Эстафету летальных стачек подхватывают пограничники РУБпАК "Феникс" на Харьковщине. Ландшафты украинских городов и сел выглядят значительно лучше без вражеских укрытий, транспортных средств и пушек", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что воины Государственной пограничной службы Украины на Сумском направлении нанесли мощные удары дронами по силам армии страны-агрессора РФ. В результате враг понес тяжелые потери, в частности в живой силе, транспорте и артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, в DeepState заявили, что заявление РФ о полном вытеснении ВСУ из Курщины не соответствует действительности, хотя враг действительно имеет там продвижение. Сил обороны ведут сражения с россиянами и военными КНДР, а также ведут охоту и поражение логистики врага и его мест сосредоточения.

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