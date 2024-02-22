'Эта война привела к ужасным жертвам': Новая Зеландия объявила новый пакет помощи для Украины

Новая Зеландия сообщила о выделении нового пакета помощи Украине на NZ$25,9 млн ($15,9 млн), поскольку приближается годовщина широкомасштабного вторжения РФ в нашу страну. Министр иностранных дел Уинстон Питерс и министр обороны Джудит Коллинз подчеркнули, что их страна продолжает поддерживать Украину, поскольку эта война привела к ужасным жертвам, вызвала огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность.

Об этом сообщает правительство Новой Зеландии. Отмечается, что Россия начала незаконное полномасштабное вторжение в Украину, грубо нарушив международное право, в том числе Устав ООН.

"Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более чем 100 миллионов долларов", – заявил Питерс.

Со своей стороны Коллинз заявила, что в течение последних 2 лет военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.

Уточняется, что из этих средств около $4млн будет вложено в Международный фонд для Украины, управляемый Соединенным Королевством, для закупки оружия и боеприпасов для Киева.

Еще $4,3 млн пойдут на гуманитарную помощь, а $1,8 млн направят в фонд Всемирного банка для восстановления Украины.

Кроме того, министры сообщили, что продлят присутствие своих военнослужащих в Европе и Великобритании до июня 2025 года.

В правительстве Новой Зеландии отметили, что также прорабатываются новые ограничительные меры в соответствии с законом о санкциях в отношении России от 2022 года, направленные на противодействие уклонению от санкций.

Напомним, в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" военные инструкторы из Новой Зеландии проводят тренировки с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Великобритании. Главной целью этих занятий является базовая общевойсковая подготовка личного состава Вооруженных сил Украины.

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