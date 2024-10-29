'Эти процессы могут усиливаться': эксперт указал на нюанс с реакцией Запада и Китая на вовлечение в войну солдат КНДР

Западные партнеры Украины выразили только обеспокоенность из-за появления северокорейских солдат в рядах армии РФ. Так же четкой реакции на этот счет не проявил и союзник страны-агрессора – Китай.

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А если и дальше мир будет просто за всем наблюдать, то "диктатуры будут побеждать". Такое мнение высказал глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж в комментарии OBOZ.UA.

"Все время войны ощутимо определенное опоздание. По всей видимости, в ближайшие дни прозвучат заявления обеспокоенности. И потом, когда эта информационная волна начнет спадать, северокорейские войска могут уже применять и на территории непосредственно Украины", – предположил эксперт.

По его мнению, привлечением военных из КНДР российский диктатор Владимир Путин просто стремится усилить состав своих войск. Речь идет примерно о 10-12 тысячах солдат. Однако, очевидно, это первая партия, а дальше их будет только больше.

"В Северной Корее ведь миллион военнослужащих, 4-5 миллионов резервистов. То есть там есть, что брать", – подчеркнул Джердж.

В то же время он говорит, что в целом реакции НАТО, США, Европейского Союза, ООН фактически пока нет. И это все на фоне того, что ядерные государства "объединились и ведут войну в Европе", заявляют об усилении противодействия "оси зла" в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Это все отлично, но что касается Украины, где идет война и где убивают людей? То есть, мы здесь хотим видеть адекватную реакцию. Мы не просим многого, а хотим только получить разрешение, скажем, для начала бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории России. Это что-нибудь изменит для НАТО? Я думаю ничего. Мы говорим о том, чтобы нам предоставили приглашение для вступления в НАТО. И самое приглашение – это политический шаг, который тоже еще ни к чему никого не обязывает. Это не является никакой эскалацией, а наоборот, распространением гарантий безопасности", – рассуждает глава общественной лиги "Украина – НАТО".

Он также упомянул об озвученной президентом Франции Эммануэлем Макронм еще в феврале идеи по отправке войск в Украину. По его мнению, это также возможно и нужно сделать: например, начав с размещения инструкторов для украинских военных в Украине.

По поводу действий США Джердж считает, что у американского лидера Джо Байдена есть все шансы войти в историю, как в свое время это сделали Рейган, Рузвельт и Черчилль.

"Иначе, если и дальше просто наблюдать и умеренно разводить руками, то диктатуры будут побеждать… Что касается отношения Китая к появлению северокорейских солдат на фронте, то действительно активно сотрудничать КНДР с Россией не могла бы без разрешения КНР, которая в значительной степени контролирует это государство", – убежден эксперт.

Он предположил, что такая позиция Пекина может быть тоже игрой, чтобы демонстрировать всем: смотрите, мы якобы это и не поддерживаем, не пишите нас через запятую с РФ, КНДР и Ираном.

"С другой стороны, есть элементы, свидетельствующие о том, что, возможно, это сотрудничество китайцам действительно не нравится. И в целом это консолидирует Запад как таковой. То есть эти процессы могут усиливаться", – отметил Сергей Джердж.

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе в Украину с визитом прибудет делегация Южной Кореи, чтобы передать информацию об отправке войск КНДР в Россию. Также Сеул хочет обсудить с Киевом шаги по сотрудничеству. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и его южнокорейский коллега Юн Сок Йоль провели телефонный разговор на эту тему.

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